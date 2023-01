Tormentas invernales en California y el centro-norte de EEUU

Imagen satelital GOES-West GeoColor proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en ingls) muestra un sistema de tormentas que se acerca a la costa oeste a las 4:25 p.m. del martes 3 de enero de 2023. (NOAA va AP) (Uncredited)

Importantes tormentas invernales continuaron abatiéndose el miércoles sobre California y una franja del noroeste de Estados Unidos, con lluvias torrenciales en la costa oeste y fuertes nevadas en los estados del centro-norte, mientras un posible tornado dañaba viviendas en el sur. Un avión de Delta se salió de una pista helada después de aterrizar en medio de una tormenta de nieve en Minneapolis el martes, pero ningún pasajero resultó herido, informó la aerolínea. El vuelo procedente de Los Cabos, México, había aterrizado sin problemas, pero entonces el tren de nariz del avión “se salió de la vía de rodaje mientras giraba hacia la puerta de salida debido a las condiciones gélidas”, informó Delta Airlines. Tomó alrededor de una hora sacar a los 147 pasajeros del avión y llevarlos a la terminal, precisó Jeff Lea, portavoz de la Comisión de Aeropuertos Metropolitanos, informó el diario Star Tribune. El aeropuerto había recibido 25 centímetros (10 pulgadas) de nieve hasta las 6 a.m. del miércoles, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Eran posibles entre 7 y 12 centímetros (3 a 5 pulgadas) más. Varias escuelas cerraron el miércoles en Minnesota y el oeste de Wisconsin debido a una nevada constante en la zona. En el sur del país, un aparente tornado dañó casas, derribó árboles y volcó un vehículo en Montgomery, Alabama, la madrugada del miércoles. Christina Thornton, directora de la Agencia de Manejo de Emergencias de Montgomery, aseguró que el radar indicaba un posible tornado, pero no fue posible confirmarlo de momento. La tormenta tenía vientos extremadamente fuertes y atravesó el área antes del amanecer, agregó. Un tiempo severo que arrasó Illinois el martes produjo al menos seis tornados, la mayor cantidad de raros tornados de enero registrados en el estado desde 1989, señaló el Servicio Meteorológico Nacional. Cinco de los tornados ocurrieron en el centro de Illinois, en la ciudad de Decatur o sus alrededores, mientras que el sexto se registró cerca de la comunidad de Gibson City en el condado de Ford, añadió el servicio meteorológico el miércoles. En la costa oeste, la capa de nieve que cubre las montañas de California ha tenido uno de sus mejores comienzos en 40 años, anunciaron las autoridades el martes, lo que generó esperanzas de que el estado, afectado por la sequía, pronto pueda ver alivio en la primavera cuando la nieve se derrita y comience a llenar los embalses.

