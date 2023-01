California ordena evacuaciones por tormenta, que deja apagón

Published: January 5, 2023, 6:56 AM

En esta imagen distribuida por Caltrans District 1, equipos retiran mltiples rboles cados que cortan la autova 101 en el condado de Humboldt, cerca de Trinidad, California, el 4 de enero de 2023. (Caltrans District 1 via AP) (Uncredited)

SAN FRANCISCO – Las autoridades de California ordenaron evacuaciones en una zona costera de alto riesgo donde los deslaves mataron a 23 en 2018 mientras una enorme tormenta se cernía sobre el estado el miércoles, con fuertes vientos y precipitaciones que amenazaban con causar inundaciones generalizadas y dejaron a más de 110.000 personas sin electricidad. Se esperaba que la tormenta arroje hasta15,4 centímetros (6 pulgadas) de lluvia en algunas zonas del área de la Bahía de San Francisco, donde hay avisos por inundaciones vigentes hasta el jueves en la noche. En el sur de California, se prevé que el meteoro alcance su máxima intensidad durante la noche y la madrugada del jueves con los condados de Santa Bárbara y Ventura como los más afectados, según los meteorólogos. La alcaldesa de San Francisco, London Breed, explicó en un comunicado que la ciudad se estaba “preparando para una guerra”. Cuadrillas de operarios limpiaron desagües pluviales atascados, trataron de mover a las personas sin hogar a refugios y repartieron suministros de emergencia y ponchos a quienes se negaron a marcharse. Los fuertes vientos, con rachas de hasta 136 km/h (85mph) o más, obligaron a cancelar más de 70 vuelos en el aeropuerto internacional de San Francisco y derribaron árboles y tendidos eléctricos. Los bomberos rescataron a una familia tras la caída de un árbol sobre su auto y reportaron la caída de “grandes trozos de cristal” de la torre Fox Plaza, cerca del Centro Cívico, aunque no se registraron heridos. Es “muy posible” que los daños en el rascacielos estuvieran relacionados con el viento, agregó el departamento en un tuit. La nueva tormenta dejó sin electricidad a más de 100.000 clientes del área de la bahía de San Francisco y de la costa central del estado. El meteoro es uno de los tres fenómenos conocidos como tormentas fluviales atmosféricas que han azotado California, afectada por la sequía, en la última semana. El gobernador, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia para permitir una respuesta rápida y ayudar en las tareas de limpieza tras el paso de otra hace apenas unos días.

