Provincia paquistaní enfrenta poco apoyo tras inundaciones

Vctimas de inundaciones provocadas por las lluvias monznicas usan una balsa improvisada con el fin de transportar paja para el ganado, el 5 de septiembre de 2022, en Jaffarabad, un distrito de la provincia de Baluchistn, en el suroeste de Pakistn. (AP Foto/Fareed Khan)

(Fareed Khan, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)