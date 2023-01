Arresto de capo mexicano es gesto a EEUU, no señal de cambio

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los restos de un vehculo calcinado en la vspera, a un lado de una carretera en Culiacn, en el estado de Sinaloa, Mxico, el 6 de enero de 2023. La operacin del gobierno para detener a Ovidio Guzmn, el hijo del encarcelado capo del narcotrfico Joaqun "El Chapo" Guzmn, provoc enfrentamientos que mataron a 10 soldados y 19 supuestos miembros del crtel de Sinaloa, segn las autoridades. (AP Foto/Martn Urista)