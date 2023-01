Perú: Fiscalía investiga a Boluarte por muertes en protestas

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un vehculo quemado bloquea la autopista Panamericana durante las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso en Ica, Per, el viernes 6 de enero de 2023. Las protestas se mantienen despu de la destitucin del predecesor de Boluarte, Pedro Castillo, por intentar disolver el Congreso. (AP Foto/Martin Meja)