EEUU-México: presidentes dispares, esposas afines

La primera dama estadounidense Jill Biden y su homloga mexicana Beatriz Gutirrez Mller observan un documento durante un evento titulado "Fandango por la lectura", el lunes 9 de enero de 2023, en el Palacio Nacional, en la Ciudad de Mxico. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

