Maduro esboza un "bloque de fuerzas" con Brasil y Colombia

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El presidente venezolano Nicols Maduro, en el centro a la izquierda, y la primera dama Cilia Flores saludan a la poblacin a su llegada a la Asamblea Nacional para dar su rendicin de cuentas a la nacin anual en Caracas, Venezuela, el jueves 12 de enero de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos)