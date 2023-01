2022 fue el 5to o 6to año más caluroso, según científicos

Full Screen 1 / 3 AP ARCHIVO - Una mujer busca agua durante la sequa que afecta la escuela primaria Loolkuniyani, en el distrito de Samburu, Kenia, el 16 de octubre de 2022. (AP Foto/Brian Inganga)

DENVER – La Tierra padeció una persistente fiebre el año pasado sin que su elevada temperatura alcanzara un nivel récord, pero que se ubicó entre los cinco o seis años más calurosos de los que se tenga registro, dijeron el jueves agencias gubernamentales. Pero en poco tiempo se pueden esperar años de altas temperaturas sin precedente debido al “inexorable” cambio climático derivado de la combustión de carbón, petróleo y gas, dijeron científicos del gobierno estadounidense. A pesar del fenómeno climático de La Niña, un enfriamiento del Pacífico ecuatorial que reduce ligeramente las temperaturas promedio en todo el mundo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) calcula que la temperatura promedio global del año pasado fue de 14,76 grados centígrados (58,55 Fahrenheit), que la convierten en la sexta más alta en la historia. La NOAA no incluye las regiones polares debido a dudas sobre los datos, pero lo hará próximamente. Si se tomara en cuenta al Ártico —que se está calentando tres o cuatro veces más rápido que el resto del mundo— y a la Antártida, la temperatura sería la quinta más alta, según la NOAA. La NASA, que desde hace tiempo ha incluido al Ártico en sus cálculos globales, dijo que 2022 básicamente igualó a 2015 como el quinto año más caluroso registrado. Otras cuatro agencias o grupos de investigación en el mundo dijeron que 2022 fue el quinto o sexto año más caluroso. Los registros de la NOAA y la NASA se remontan a 1880. El administrador de la NASA, Bill Nelson, dijo que la temperatura global es “muy alarmante… Estamos viendo a nuestro clima calentándose y nos lo está advirtiendo. Los incendios forestales se están intensificando. Los huracanes son cada vez más fuertes. Las sequías están causando estragos. Los niveles del mar están subiendo. Los patrones de clima extremo amenazan nuestro bienestar en todo este planeta”. Berkeley Earth, un grupo de científicos independientes sin fines de lucro, dijo que 2022 fue el quinto año más caluroso en los registros y subrayó que 28 países alcanzaron temperaturas récord, incluidos China, Gran Bretaña, España, Francia, Alemania y Nueva Zelanda. Otro grupo, cuyos cálculos basados en observaciones satelitales tienden a resultar en temperaturas más bajas que los de otros equipos de científicos, dijo que fue el séptimo año más caluroso. El año pasado fue ligeramente más caluroso que 2021, aunque en general los equipos científicos aseguran que el gran problema es que en los últimos ocho años desde 2015, las temperaturas han rebasado a las más altas registradas en el mundo. Cada uno de los últimos ocho años han sido al menos 1 grado Celsius (1,8 grados Fahrenheit) más calientes que antes de la era industrial, dijeron la NOAA y la NASA. El año pasado, la temperatura fue 1,1 grados Celsius (2 grados Fahrenheit) más elevada que a mediados del siglo XIX, declaró la NASA. “Los últimos ocho años han sido evidentemente más calurosos que los años previos”, señaló el director de análisis de la NOAA, Russ Vose. En el cuerpo humano, una temperatura adicional de 1,1 grados Celsius (2 grados Fahrenheit) es considerada una fiebre, pero la profesora de meteorología de la Universidad de Oklahoma Renee McPherson, quien no participó en ninguno de los grupos de estudio, dijo que el calentamiento global actual es peor que el equivalente a una fiebre planetaria porque se puede atender una fiebre para que baje rápidamente. “No hay pastilla para esto y las soluciones no son fáciles”, dijo McPherson. “Más bien es lo que podría considerarse una enfermedad crónica como el cáncer”. Al igual que una fiebre, “cada décima de grado (Fahrenheit/0,18 de grado Celsius) importa y las cosas se están descomponiendo, es lo que estamos presenciando”, dijo la meteoróloga en jefe de la organización Climate Central, Bernadette Woods Placky. La posibilidad de que el mundo rebase el umbral del calentamiento de 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) que se fijó en 2015 está aumentando cada año, dijo la Organización Meteorológica Mundial. La agencia climática de Naciones Unidas dijo que los últimos 10 años han sido en promedio 1,14 grados Celsius (2,05 grados Fahrenheit) más calurosos que antes de la era industrial. Vose señaló que existe un 50% de posibilidades de que se alcancen los 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahreneit) temporalmente en la década de 2020. —- Seth Borenstein está en Twitter como @borenbears ___ La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo de diversas fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido.

