El Salvador: Marchan en aniversario acuerdos y contra Bukele

Cientos de salvadoreos marchan por la Alameda Juan Pablo II en San Salvador, El Salvador, el domingo 15 de enero de 2023. Organizaciones que no estn de acuerdo con la direccin que ha tomado la administracin del presidente Nayib Bukele tambin marcharon para conmemorar el 31 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, que pusieron fin a la guerra civil salvadorea (1980-1992). (Foto AP/Salvador Melndez)