México: Disciplinarán a 2 guardias desplegados en el metro

Miembros de la Guardia Nacional mexicana patrullan dentro del metro de Ciudad de Mxico el jueves 12 de enero de 2023. La jefa de gobierno de Ciudad de Mxico anunci el despliegue de 6.060 agentes para vigilar la extensa red de metro despus de una serie de accidentes que las autoridades aseguran podran deberse a actos de sabotaje. (AP Foto/Fernando Llano)

