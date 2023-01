Guatemala: hallazgo maya en el sitio arqueológico Mirador

ARCHIVO - El arquelogo estadounidense Richard Hansen, a la derecha, muestra un friso de piedra caliza encontrado en el sitio arqueolgico de El Mirador, al norte de Guatemala, el 7 de marzo de 2009. Se anunci el lunes 16 de enero de 2023 que el uso de la tecnologa Lidar condujo a ms descubrimientos en el sitio arqueolgico maya de La Cuenca Karstica Mirador Calakmul, entre Peten en Guatemala y el sur de Campeche en Mxico. (AP Foto/Moiss Castillo, Archivo) (Moises Castillo, 2009 AP)

El descubrimiento de una red de carreteras, edificaciones y asentamientos en el sitio arqueológico conocido como La Cuenca Mirador Calakmul, ubicado entre el norte de Petén en Guatemala y al sur de Campeche en México, muestra más detalles de la forma de vida y organización de hace siglos de los mayas. Uno de los descubrimientos más significativos es el de una red calzadas que interconectaban lugares, las mismas estaban señalizadas e incluso pintadas con cal, alcanzaban los 40 metros de ancho y unos 177 kilómetros de largo, revelaron expertos Otro de los hallazgos es la identificación de 189 nuevos sitios, que sumados a los 775 encontrados en 2015, hacen 964 asentamientos mayas antiguos, con viviendas, estructuras y campos de juego de pelota y que aunado a las calzadas descubiertas forman parte de un estado político, dicen los descubridores. “La mayoría de los sitios datan de los períodos Preclásico Medio y Tardío desde alrededor del año 1000 a. C., hasta poco después de la época de Cristo”, dijo la Fundación Fares, una de las financistas del proyecto, en un comunicado de prensa. Richard Hansen un arqueólogo estadounidense que ha estado a cargo de investigaciones arqueológicas desde hace décadas en la zona y dirige el proyecto de Mirador, explicó que los asentamientos están en uno de los pocos bosques tropicales prístinos que quedan en el país. María Belén Méndez, arqueóloga y doctora en Estudios Mesoamericanos, ajena al proyecto de Hansen, opina que los hallazgos son interesantes porque muestran la forma de organización de quienes habitaban el lugar. Pero cree que la información que se tiene es preliminar y que se requiere de más estudios e incluso excavaciones para establecer con mayor certeza si los descubrimientos pertenecen al mismo periodo. “Se puede hablar de descubrimiento de varias calzadas pero no se sabe si todas son contemporáneas, si fueron construidas al mismo tiempo”, explica Méndez y agrega que la arqueología está en un continuo descubrimiento por lo que no hay verdad absoluta sino aproximaciones. Méndez expresa que a su criterio las construcciones descubiertas son importantes porque muestran un patrón arquitectónico que se identifica en el período preclásico, detallan algunas construcciones usadas para observatorios astronómicos. “Muestran cómo majeaban el agua en tiempos antiguos, sobre todo en esa sección de tierras bajas donde era difícil manejar el recurso, son importantes porque nos hablan de la complejidad social”. También recalca lo significativo de que las edificaciones se hicieran con rocas kársticas, que se encuentran más abajo del subsuelo y que es un material natural fácil de moldear. Para hacer los descubrimientos se usó tecnología Lidar, donde un avión vuela a baja altura, enviando una especie de láser que hace una radiografía de la superficie terrestre, llegando al subsuelo dicen los expertos. Las imágenes permitieron “ver los sitios en su integridad, cada calzada, sitio, reservorio y la majestuosidad, campos agrícolas a gran escala, corrales donde guardaban la carne para nivel industrial, formación de sistemas agrícolas y pantanos”, dijo el arquólogo Hansen que agregó que esto permitió saber cómo los mayas construían sus sistemas agrícolas para mantener a su población. Josephine Thompson, planificadora del equipo y experta en Lidar explicó que los mayas, entonces, diseñaban las construcciones, las edificaciones y las carreteras como ingenieros. “Calculaban cómo construir sus carreteras, tener agua y sus zonas residenciales” dijo. Hansen llamó a expandir el conocimiento de forma estratégica de lo que es Mirador y sus sitios, porque generaría grandes ingresos que podrían representar mejoras para el país y su población.

