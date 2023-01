Las protestas en Perú vuelven a poner la mira en Lima

Manifestantes contra el gobierno bloquean la autopista Panamericana en Cusco, Per, el viernes 13 de enero de 2023. Quienes protestan exigen un adelanto electoral inmediato, la renuncia de Boluarte, la liberacin del destitucin presidente Pedro Castillo y justicia para los 48 manifestantes fallecidos en enfrentamientos con la polica. (AP Foto/Hugo Curotto)

