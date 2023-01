Un pescador de Bimini reflexiona sobre el tiempo que pasó con el Dr. Martin Luther King Jr.

Pocos días antes de la muerte del Dr. Martin Luther King Jr., nos cuentan que pasó una temporada en Bimini.

El icono de los derechos civiles estaba allí para escribir el que sería su último discurso.

Le impactaron las palabras de un legendario pescador que conoció durante su visita.

Ansil Saunders estuvo recientemente en Fort Lauderdale, recibiendo una distinción de la International Game Fish Association.

De vuelta en Bimini, Bahamas, Saunders es una leyenda de la pesca con hueso, y ahora, un guía de pesca jubilado cuyo cliente más famoso fue King.

“Me dijo: ‘Sabes, Ansil, no creo que llegue a los 40 años’, y murió a los 39″, cuenta Saunders a Local 10 News. “Fue una vida rica, sólo que muy corta”.

Días antes de su marcha final en Memphis a favor de los trabajadores sanitarios en huelga, King estaba en Bimini, donde Saunders dice que la leyenda de los derechos civiles venía a menudo a escribir.

“No teníamos tiempo para pescar, él sólo quería escribir en ese momento. Vino a Bimini y dijo: ‘Bimini es tan tranquila’”, cuenta Saunders.

King encontró un lugar tranquilo en Bonefish Creek, en Bimini, en 1968, dice Saunders, para escribir las palabras de su último y famoso discurso en la cima de la montaña.

“Esta noche soy feliz, no me preocupa nada, no temo a ningún hombre”, dijo King.

“Al día siguiente, en realidad, estaba muerto”, dijo Saunders. “Salió de Bimini cuatro días antes”.

“Fue un rifle de alta potencia el que lo mató. Él no sufrió, pero nosotros sufrimos por él”, añadió.

Saunders dice que lo que siempre recordará es la reacción de King a un salmo que escribió y pronunció ante el predicador de Atlanta durante varios minutos en su barco.

“Pero sólo Dios puede crear un árbol de mostaza, sólo Dios puede darnos vida a ti y a mí. Amén”, recitó Saunders. “Me dijo: ‘Ansil, me has hecho sentir tan cerca del cielo, y siento como si casi pudiera alcanzar también y tocar el rostro de Dios, y tocar el rostro de Dios”.

Saunders dice que también llevó a King a otro lugar perfectamente tranquilo de Bimini para que escribiera otro famoso discurso, el de aceptación del Premio Nobel de la Paz en 1964.