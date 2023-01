8 personas baleadas en Fort Pierce durante evento en día de Luther King

January 17, 2023, 7:45 AM

FORT PIERCE, Fla. – Ocho personas fueron baleadas el lunes durante un evento por el día de Martin Luther King Jr., y una de las víctimas se encuentra en estado crítico, informó la policía. El departamento de policía del condado St. Lucie confirmó que todas las víctimas en la balacera ocurrida por la tarde eran adultos, reportó la televisora WPBF-TV. El tiroteo se produjo en el parque Ilous Ellis a las 5:20 de la tarde durante un evento llamado MLK Car Show and Family Fun Day, al cual asistieron más de 1.000 personas, según la policía. Incluye una exhibición de automóviles. “Varias personas fueron baleadas. De acuerdo con nuestra investigación inicial aquí en el lugar, parece que hubo algún tipo de desacuerdo entre dos partes, y desafortunadamente eligieron resolverlo con armas de fuego”, dijo Brian Hester, subjefe policial del condado St. Lucie. Cuatro personas, entre ellas un niño, sufrieron lesiones que no ponen en peligro su vida durante la confusión subsecuente, reportó la televisora. “Fue un caos masivo, como podrán imaginarse, cuando se escucharon balazos”, señaló Hester. “Había más de mil personas aquí en el evento, y cuando se oyó que disparaban, la gente corrió en todas direcciones”. El departamento policial indicó que dos agentes en el evento respondieron de inmediato y ayudaron a las víctimas, añadió la televisora. En tomas de video obtenidas por la televisora podía verse a la gente cubriéndose, corriendo y ocultándose detrás de automóviles, incluyendo una mujer que corría a guarecerse mientras sostenía a un bebé. “Es realmente triste, en la conmemoración de alguien que representaba a la paz y la igualdad, que un desacuerdo derive en el uso de armas de fuego y violencia para solucionar ese desacuerdo, y eso es lo realmente triste acerca de lo que ocurrió aquí”, manifestó Hester. “Y luego que también muchas personas inocentes resultaron lesionadas y no tenían nada que ver con el desacuerdo”.

