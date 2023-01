Tensiones entre Guatemala y Colombia por ministro Velásquez

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 29 de noviembre de 2022, el ministro de Defensa de Colombia, Ivn Velsquez, hace una pausa mientras habla durante una reunin con el secretario de Defensa Lloyd Austin en el Pentgono en Washington. Guatemala anunci el lunes 16 de enero 2023 que emprender acciones legales contra Velsquez, quien encabez una comisin anticorrupcin en Guatemala. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

