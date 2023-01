México: guía digital desaparecidos ante sistema laberíntico

ARCHIVO - Familiares y compaeros de clase de los 43 estudiantes de colegio de Ayotzinapa desaparecidos y sus seguidores marchan en Ciudad de Mxico el lunes 26 de septiembre de 2022, en el aniversario de la desaparicin de los estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero. Organizaciones humanitarias locales han lanzado el mircoles 18 de enero de 2023 una plataforma web para ayudar a los familiares de miles de mexicanos desaparecidos ante la inaccin de otras instituciones. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

(Marco Ugarte, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)