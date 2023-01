México revisará pedido de "El Chapo" para regresar al país

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 22 de febrero de 2014, Joaqun "El Chapo" Guzmn, jefe del Crtel de Sinaloa en Mxico, es escoltado a un helicptero en la Ciudad de Mxico luego de su captura. El presidente mexicano Andrs Manuel Lpez Obrador dijo el mircoles 18 de enero de 2023 que el gobierno analizar la solicitud de "El Chapo" de ser regresado a Mxico ante las supuestas condiciones inhumanas en las que se encontrara en una prisin estadounidense donde cumple cadena perpetua. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

(Eduardo Verdugo, Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.)