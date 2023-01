Petro a Guatemala: "Hasta donde quieran llevar la situación"

El presidente colombiano Gustavo Petro habla en un podio en el Foro Econmico Mundial en Davos, Suiza, el mircoles 18 de enero de 2023. Petro no descart el mircoles romper relaciones diplomticas con Guatemala en medio de la tensin poltica luego de que ese pas anunciara acciones legales contra Ivn Velsquez, actual ministro de Defensa colombiano y quien lider la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala. (AP Foto/Markus Schreiber)

