Andes "descienden" sobre Lima y piden renuncia de Boluarte

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de polica recogen una lata de gas lacrimgeno que les fue arrojada por manifestantes antigubernamentales llegados desde todo el pas para protestar contra la presidenta, Dina Boluarte, en Lima, Per, el 18 de enero de 2023. Los manifestantes reclaman la celebracin inmediata de elecciones, la renuncia de Boluarte, la liberacin del expresidente destituido Pedro Castillo y justicia para las docenas de muertos en choques con la polica. (AP Foto/Martn Meja)