Calzado de lujo impulsa caucho sostenible en la Amazonía

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Archivo - Un rbol de caucho se prepara para la extraccin de caucho en la Reserva Extractiva Chico Mendes, en el estado brasileo de Acre, el martes 6 de diciembre de 2022. Veja, una costosa marca mundial de calzado deportivo, est produciendo suelas para zapatillas hechas de caucho nativo de la Amazona brasilea en colaboracin con cooperativas locales de recolectores de caucho. El proyecto ha revitalizado la produccin de un producto forestal sostenible y ha mejorado el nivel de vida de cientos de familias rurales de recolectores de caucho. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo)A rubber tree is prepared for the removal of rubber in the Chico Mendes Extractive Reserve, Acre state, Brazil, Tuesday, Dec. 6, 2022. Veja, an expensive global sneaker brand, is producing sneaker soles made of native Brazilian Amazon rubber in collaboration with local rubber tappers cooperatives. The project has reenergized production of a sustainable forest product and improved the standard of living for hundreds of rural families of rubber tappers. (AP Photo/Eraldo Peres)