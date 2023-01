Diputados chilenos votan acusación contra ministro

ARCHIVO - El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, a la derecha, choca los puos con Giorgio Jackson durante un evento de presentacin de los miembros de su futuro gabinete ministerial en Santiago, Chile, el 21 de enero de 2022. La Cmara de Diputados de Chile votar el mircoles 19 de enero de 2023 sobre una acusacin constitucional contra Jackson por supuestamente no cumplir con su trabajo como ministro de Desarrollo. (AP Foto/Esteban Flix, Archivo)

