EEUU: Gobierno permite a civiles a patrocinar a refugiados

January 19, 2023, 9:53 AM

Published: January 19, 2023, 9:53 AM

ARCHIVO - El logotipo del Departamento de Estado se encuentra en un atril en una sala de conferencias en el Departamento de Estado en Washington, el 31 de enero de 2022. (Mandel Ngan, foto compartida vía AP, Archivo) (Mandel Ngan)

WASHINGTON – Los estadounidenses ordinarios podrán ayudar a refugiados a que se adapten a vivir en Estados Unidos mediante un nuevo programa del Departamento de Estado que permitirá a civiles participar en el reasentamiento de miles de esas personas que llegan todos los años. El Departamento de Estado tiene previsto anunciar el jueves el programa llamado Welcome Corps (Cuerpos de Bienvenida). La agencia pretende reclutar a 10.000 estadounidenses que puedan ayudar a 5.000 refugiados en el primer año del programa. “Aprovechando la buena voluntad de las comunidades estadounidenses, los Cuerpos de Bienvenida ampliarán la capacidad de nuestro país para brindar una acogida cálida a un número más alto de refugiados”, según el anuncio. El Departamento de Estado ya ha trabajado con colectivos de asistencia que se especializan en asuntos de refugiados para ayudar a personas provenientes de todo el mundo cuando llegan por primera vez al país y enfrentan un estilo de vida totalmente distinto. De acuerdo con el programa que se anunciará el jueves, cinco o más estadounidenses podrán formar un grupo y también cumplir este papel. Estas personas solicitarán patrocinar por su cuenta a refugiados para que se establezcan en Estados Unidos y serán responsables de recaudar sus propios recursos para ayudarlos durante sus primeros 90 días en el país. La asistencia incluirá diversos aspectos, desde encontrarles un lugar para vivir hasta inscribir a los niños en escuelas. Un consorcio de colectivos de asistencia con experiencia en reasentar a refugiados ayudará a supervisar la investigación y certificación de las personas y grupos que deseen ser patrocinadores particulares. También ofrecerán capacitación para que los patrocinadores particulares comprendan lo que se necesita a fin de ayudar a los refugiados a adaptarse a vivir en Estados Unidos. El consorcio será responsable de vigilar el programa. La nueva iniciativa se desarrollará en dos fases, según el Departamento de Estado. De acuerdo con la primera fase, los patrocinadores particulares serán reunidos con refugiados cuyo reasentamiento ya fue aprobado de acuerdo con el Programa de Estados Unidos para la Asistencia a Refugiados. Esto dará inicio en el primer semestre de 2023. En la segunda fase del programa, los patrocinadores particulares podrán identificar a refugiados en el extranjero a los que les gustaría ayudar, después remitirán a esas personas al Programa de Asistencia a Refugiados y los asistirán cuando lleguen a Estados Unidos. El programa de Cuerpos de Bienvenida sigue a una iniciativa similar y de menor escala en la que los estadounidenses patrocinaron a afganos o ucranianos que huyeron de sus países. Ese programa emprendido en octubre de 2021 ha ayudado a más de 800 personas que llegaron a Estados Unidos mediante una red de 230 patrocinadores certificados. El presidente Joe Biden anunció en 2021 una orden ejecutiva para restaurar a Estados Unidos como el refugio del mundo y convocó a patrocinadores particulares de refugiados. El gobierno anterior del presidente Donald Trump había revertido en gran medida el programa de refugiados.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.