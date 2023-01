Policía ingresa universidad, desaloja manifestantes en Perú

Un manifestante antigubernamental detenido se sienta en la parte trasera de una camioneta de la polica en la Universidad de San Marcos en Lima, Per, el sbado 21 de enero de 2023. La polica desaloj de los terrenos de la universidad a los manifestantes que llegaron de las regiones andinas en busca de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la excarcelacin del derrocado presidente Pedro Castillo y elecciones inmediatas. (Foto AP/Martn Meja)

