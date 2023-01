Advierten sobre más heladas en suroeste de EEUU

Una persona desciende sobre una tabla tras una de las mayores tormentas de nieve de la temporada en el centro de esqu de la montaa Big Bear, en el lago Big Bear, en California, el domingo 15 de enero de 2023. (Centro de Esqu de la Motnaa Big Bear va AP) (Uncredited)

Un clima inusualmente frío continuará afectando a todo el suroeste del país hasta la próxima semana, desde la Sierra Nevada hasta Nuevo México, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional el sábado. Se pronostican temperaturas gélidas de -18 grados centígrados (-0,4 Fahrenheit) para partes de Nevada y Arizona, y más nieve para algunas zonas circunvecinas de Flagstaff que han registrado en enero la mayor caída de nieve en cuatro décadas, indicó el servicio. Las rachas de viento podrían rebasar el domingo los 160 kilómetros por hora (100 mph) en las crestas de la Sierra Nevada, alrededor del Lago Tahoe, a medida que el frente traiga corrientes de aire helado de -32 grados centígrados (-25 F). Según las previsiones, las temperaturas permanecerán hasta el martes entre 5,5 y 11 grados centígrados (entre 10 y 20 F) por abajo de lo normal en la mayor parte de la región. “Aumenta la certeza de que un sistema invernal de tormenta azote una gran sección del centro y el este de Nuevo México del lunes hasta el martes en la mañana”, informó el Servicio Meteorológico Nacional en Albuquerque el sábado. Las temperaturas de -27 grados Centígrados (-17 F) en el Lago Mormon, al sur de Flagstaff, Arizona, se ampliaron hacia el norte, hasta Ely, Nevada, en la frontera con Utah, donde alcanzaron los -23 C (-9 F). El aeropuerto Grand Canyon en Arizona registró -26 grados centígrados (-14 F), el Williams -20 grados centígrados (-4 F) y el aeropuerto de Flagstaff -19,5 grados centígrados (-3 F). El gélido clima bajó a -20,5 grados centígrados (-5 F) en Elko, Nevada, 3 grados centígrados (38 F) en Las Vegas y 2 grados centígrados (36 F) en Scottsale, Arizona. Las alertas de congelación fueron emitidas para gran parte del centro sur de Arizona, al sur de Phoenix, como el condado Paz, donde hay posibilidades de que se presenten a primeras horas del domingo.

