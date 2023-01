Arzobispo: Nota alta a Bukele se debe a combate a pandillas

ARCHIVO Un polica registra y comprueba la documentacin de un hombre que vive en la comunidad Kiwanis, en un patrullaje preventivo en busca de miembros de pandillas en Soyapango, El Salvador, el 16 de agosto de 2022 durante el estado de excepcin. El presidente Nayib Bukele pidi al Congreso poderes extraordinarios despus de responsabilizar a las pandillas de 62 asesinatos el 26 de marzo. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo)

