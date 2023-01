Lula buscará revertir la deforestación del Amazonas

De izquierda a derecha, la nueva ministra de Pueblos Indgenas de Brasil, Sonia Guajajara, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, y la nueva jefa de Asuntos Indgenas, Joenia Wapichana, en la ceremonia de investidura de Lula en el Palacio Planalto, en Brasilia, el 11 de enero de 2023. (Foto AP/Eraldo Peres)

