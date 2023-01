Venezuela: Maduro no acudirá a la Cumbre de la Celac

El presidente venezolano Nicols Maduro entrega su discurso anual a la nacin ante los legisladores de la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el jueves 12 de enero de 2023. El gobierno de Maduro inform el lunes 23 de enero de 2023 que el presidente no acudir, pese a lo previsto inicialmente, a la cumbre de la Celac en Argentina y aleg motivos de seguridad. (AP Foto/Ariana Cubillos)

