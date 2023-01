Fallece expresidente de Guatemala Álvaro Colom

En esta imagen de archivo, el expresidente de Guatemala, lvaro Colom, se dirige a una cumbre sobre loa Objetivos de Desarrollo del Milenio en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, el 20 de septiembre de 2010. Colom, quien gobern el pas centroamericano entre 2008 y 2012 y apoy la lucha contra la corrupcin de una comisin de la ONU que ms tarde lo investig y lo llev a prisin, falleci el 23 de enero de 2023, segn anunciaron legisladores de su antiguo partido. Tena 71 aos. (AP Foto/Richard Drew, archivo)

