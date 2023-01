Expectativa en Panamá por llegada de hijos de expresidente

ARCHIVO - Los hijos del expresidente de Panam Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, a la derecha, y su hermano Luis Enrique Martinelli Linares, se encuentran dentro de una celda en el edificio de la corte en Ciudad de Guatemala, el 7 de julio de 2020, luego de ser detenidos por una orden internacional de Interpol por cargos de conspiracin para cometer lavado de dinero. Las autoridades panameas esperan su regreso a Panam el 25 de enero de 2023 luego de cumplir una condena en Estados Unidos por lavar millones de dlares en sobornos de la constructora brasilea Odebrecht. (AP Foto/Moiss Castillo, Archivo) (Moises Castillo, Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

PANAMA – Las autoridades panameñas estaban a la expectativa por el regreso de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli luego de cumplir una condena en Estados Unidos por lavar millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, uno de los mayores casos de corrupción que salpicó a políticos y empresarios en Latinoamérica. Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares llegarían por la noche del miércoles al país, informó a The Associated Press un funcionario del Servicio Nacional de Migración de Panamá enterado del asunto pero que no estaba autorizado a hablar de forma oficial. El regreso de los hermanos Martinelli genera fuerte atención en Panamá debido a que deben enfrentar en agosto junto con otras 34 personas -incluido su padre y exmandatario Martinelli (2009-2014) y el también expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019)- un juicio por el caso Odebrecht y otro a nivel local conocido como “Blue Apple” por el presunto pago de sobornos multimillonarios. La nación centroamericana de algo más de cuatro millones de habitantes también entró a su año preelectoral con miras a los comicios generales de mayo de 2024, en los que aspira participar el expresidente Martinelli. El Procurador General de Panamá, Javier Caraballo, dijo la víspera a periodistas que su institución tiene “amplias expectativas” por el regreso de los hermanos Martinelli y que enfrenten la “responsabilidad penal” por sus actos. Los hermanos pagaron una fianza de alrededor de 14 millones de dólares por los dos casos de corrupción para evitar ser detenidos a su arribo a Panamá. Recobraron la libertad el martes tras cumplir una condena de tres años que les impuso en mayo de 2022 una corte del distrito este de Brooklyn, Nueva York, por conspirar para lavar aproximadamente 28 millones de dólares que pagó Odebrecht en sobornos a un alto funcionario en Panamá que es pariente cercano de los acusados, pero que no fue identificado por los fiscales. Los Martinelli permanecieron 23 meses detenidos en Guatemala antes de que se los extraditara a pedido de Estados Unidos entre noviembre y diciembre de 2021. —— La periodista de The Associated Press en Panamá, Kathia Martínez, contribuyó en esta nota.

