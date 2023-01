Perú: Muere otro manifestante y suman 58 los fallecidos

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varios manifestantes antigubernamentales recogen cartuchos de gas lacrimgeno que les lanz la polica para disolverlos en Lima, Per, el sbado 28 de enero de 2023. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los legisladores, el adelanto de elecciones, la convocatoria a una constituyente, justicia para los fallecidos en las protstas y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo. (AP Foto/Guadalupe Pardo)