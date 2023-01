Bolivia: eligen a la reina “Cholita Transformista”

January 29, 2023, 10:50 AM

Published: January 29, 2023, 10:50 AM

Concursantes con atuendos tpicos bolivianos en el concurso Cholita Transformista en La Paz, Bolivia, el 28 de enero de 2023. (Foto AP /Juan Karita) (Juan Karita, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)

LA PAZ – Flor de Liz y Antonella Manich ganaron el título de “Cholita Transformista 2023” en un evento en el que participaron una decena de candidatos que se vistieron de mujeres indígenas con el fin de reivindicar su ropa y visibilizar su movimiento. En un museo de La Paz, la noche del sábado las candidatas se subieron a la pasarela adornada con una alfombra roja luciendo el colorido de las polleras, de las mantas, joyas que son característica de la cholita paceña, un personaje icónico en La Paz. Algunas de las participantes llevaban los colores de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGTBI) en sus mantas y otras llevaban banderas en sus manos. “No, no imito a una mujer, tampoco voy a ser mujer... porque nací hombre, pero soy transformista”, dijo Flor de Liz Quispe a The Associated Press, una de las ganadoras. “Yo nací de una mujer de pollera, que es mi madre. Veía como se vestía y yo quería vestirme igual”, mencionó Quispe de 22 años, estudiante de enfermería. Antonella Manich, de 25 años, coincidió que quiere reivindicar la vestimenta de su madre, que es un atuendo hermoso, elegante y caro. “Siempre hay discriminación, siempre está ahí, tenemos que erradicar ese tabú desde los colegios desde la casa... a mi me han discriminado por ser gay”, agregó. El concurso fue organizado por la alcaldía de La Paz con el fin de visibilizar a la población transformista, resaltó el presidente del Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y de Género del Municipio de La Paz, Eliot Zeballos. Bolivia es un país conservador cuyos avances para la comunidad LGTBI han sido lentos. En 2016 se logró el primer paso importante cuando se otorgó cédulas de identidad a personas transexuales y transgénero. Y en 2020 una pareja del mismo sexo logró que su unión civil sea registrada gracias a un fallo de un tribunal.

