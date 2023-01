Colombia reconoce como víctimas menores reclutados por FARC

ARCHIVO - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la izquierda, y el ministro de Defensa, Ivn Velsquez, llegan a la ceremonia de juramento del recin nombrado nuevo director de polica en Bogot, Colombia, el 19 de agosto de 2022. Velsquez reconoci pblicamente el 30 de enero de 2023 que miles de menores que fueron reclutados por la extinta guerrilla de las FARC son "vctimas de guerra", en cumplimiento de una orden del Tribunal de Paz colombiano. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

