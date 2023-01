Hombre demanda por difamación a jefe de policía en Florida

Wheel of Fugitive (Brevard County Sheriff's Office)

TITUSVILLE, Fla. – Un hombre demandó por difamación a un jefe de policía en Florida que publica en redes sociales videos sobre fugitivos, diciendo que no huía de la ley cuando su nombre e imagen aparecieron varias veces en esos videos en 2021. Debido a los videos que compartió el oficial, David Gay perdió un trabajo y sufrió angustia emocional, según la demanda, en la que exige una compensación de al menos 50.000 dólares por daños. La demanda fue interpuesta la semana pasada en un tribunal del condado Brevard. Cuando Gay iba a su primer día de trabajo, su nuevo jefe lo telefoneó para decirle que ya no se presentara porque lo había visto en los videos de “Wheel of Fugitive” (“La rueda del fugitivo”) del jefe de policía de Brevard, Wayne Ivey, dice la demanda. El vocero de la policía de Brevard no respondió a un correo electrónico solicitándole sus comentarios. En los videos, Ivey hace girar una rueda con fotos de los que presuntamente son los 10 más buscados del condado. “Todo el mundo la ve. Incluso los prófugos la ven” para ver quién será “el fugitivo de la semana”, dijo Ivey, según reportó The Associated Press. Gay se vio inmerso en el sistema judicial por un delito no revelado, y en noviembre de 2020 fue sentenciado a tres años de libertad condicional por un aplazamiento de sentencia, una sentencia especial en la que un demandado no es declarado culpable formalmente de una ofensa, se afirma en la demanda. Fue detenido por violar su libertad condicional en enero de 2021 después de ser arrestado varias semanas antes por un cargo menor de agresión doméstica. Él dice que creía que su padre se había enfrascado en un altercado físico con su madre, y al final el caso fue desestimado. Pero cuando Gay estaba en la cárcel por violar su libertad condicional, Ivey dijo en un video de “Wheel of Fugitive” que Gay era un fugitivo, cuando en realidad ya estaba en la cárcel del condado Brevard, según la demanda. Gay apareció en tres episodios más de “Wheel of Fugitive”.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.