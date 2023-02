Chile: ausencia de la oposición frustra acuerdo de seguridad

ARCHIVO - El presidente de Chile, Gabriel Boric, y su recin nombrada ministra de Interior, Carolina Toha, posan para la foto en la ceremonia de presentacin de los nuevos miembros del gabinete, en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el martes 6 de septiembre de 2022. El presidente Boric y su ministra de Interior, Carolina Toha, no lograron llegar a un acuerdo poltico con la oposicin el martes 31 de enero de 2023 para enfrentar el auge de violencia armada en la delincuencia en el pas. (AP Foto/Luis Hidalgo, Archivo) (Luis Hidalgo, AP)

SANTIAGO – El gobierno del presidente Gabriel Boric no pudo firmar el martes un acuerdo político para enfrentar la creciente delincuencia armada debido a la ausencia de la oposición, pese a que la vocera oficial había anticipado que se suscribiría con quienes llegaran a la cita. Chile enfrenta una crisis de inseguridad por la violencia y el uso de armas que acompaña la comisión de delitos. Según cifras entregadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en 2019 el 43% de los delitos eran cometidos con armas, cifra que aumentó a 60% en 2022. El martes había convocada una nueva reunión, encabezada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, para concretar un acuerdo que enfrentara esa realidad, después de que las negociaciones sobre seguridad quedaran congeladas en diciembre. La oposición se levantó entonces de la mesa en repudio al indulto que el presidente Boric concedió a 13 personas que fueron condenadas por delitos comunes en el contexto de las protestas sociales de 2019. Las negociaciones se frustraron cuando estaban próximas a la firma de un acuerdo sobre seguridad, a inicios de enero. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, advirtió la víspera a la nueva cita que el gobierno suscribiría el acuerdo el martes “con quienes quieran estar” y aseguró que, si no estaban todas las firmas, esperarían a "que se sumen en los trámites legislativos”. La oposición había condicionado su retorno a las negociaciones a que se retiraran los indultos y a que se impusiera un estado de emergencia en una región del norte en la que los índices de delincuencia y homicidios son muy superiores al resto del país. Sin embargo, al encuentro sólo llegaron representantes del oficialismo y un senador de oposición. Más tarde, la ministra Tohá se reunió con líderes de los alcaldes y gobernadores. Al termino de la cita, Tohá anunció que el gobierno elaboró una hoja de ruta para reforzar la labor de seguridad, que se difundirá al final del día, y aseguró que llegó a un compromiso con los representantes municipales y gobernadores para “establecer un acuerdo de trabajo conjunto” que será firmado por Boric a fines de febrero o en marzo. Añadió que espera que el documento se transforme en un texto formal que “ojalá cuente con el apoyo de las fuerzas que hoy no estuvieron”. Entre los puntos definidos el martes, a concordar entre el oficialismo y la oposición, hay medidas de control fronterizo con la participación de las fuerzas armadas y de prevención de delitos contra menores. También hubo coincidencias en la necesidad de mejorar la ley contra el terrorismo, según el gobierno. Los contactos entre ambos sectores políticos se reanudarán a comienzos de marzo, cuando concluye el receso legislativo por el feriado de verano. Entretanto, la ciudadanía se informa a menudo de robos violentos por parte de sujetos armados, como el ocurrido el domingo, cuando encapuchados asaltaron por tercera vez en un mes locales de una empresa tecnológica ubicada en un centro comercial. Mientras en el extremo norte del país en lo que va del año se han registrado 11 asesinatos. La Policía de Investigaciones informó que el año pasado hubo 960 homicidios, 234 más que los 726 de 2021, y que los asesinatos con armas de fuego crecieron en un 46% en el mismo período. Entretanto, la policía uniformada registró 460.000 delitos de mayor connotación social, un 45,3% más que en 2021, un año en gran parte de la población estuvo bajo cuarentena debido a la pandemia.

