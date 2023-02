Perú: Congreso suspende tercer debate de adelanto electoral

Soldados desplegados a lo largo de la autopista Panamericana en Barrio Chino en las cercanas de Ica, Per, el martes 31 de enero de 2023, al da siguiente de que las fuerzas de seguridad despejaran el bloqueo intermitente de las vas de los manifestantes de oposicin al gobierno. Los manifestantes exigen el adelanto de elecciones, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte as como de los legisladores y la liberacin del destituido presidente Pedro Castillo. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

(Guadalupe Pardo, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)