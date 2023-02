Trasladan a EEUU a 4 sospechosos de asesinato de Moïse

Los sospechosos en el asesinato del presidente de Hait Jovenel Mose, entre ellos James Solages y Joseph Vincent, primeros dos de izquierda a derecha de doble nacionalidad de Hait y estados Unidos, durante una sesin a la prensa en la direccin General de la Polica, el jueves 8 de julio de 2021, en Puerto Prncipe, Hait. (AP Foto/Odelyn Joseph, Archivo)

(Odelyn Joseph, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)