Argentina: detenido niega que el ataque a CFK fuera político

ARCHIVO - Fernando Sabag Montiel, en el centro a la izquierda, es conducido por la polica dentro del edificio de la Corte Federal en la avenida Comodoro Py, para testificar como principal sospechoso en el intento de asesinato contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernndez, en Buenos Aires, Argentina, el martes 6 de septiembre de 2022. Nicols Carrizo, una de las tres personas arrestadas relacionadas al atentado fallido contra la vida de Fernndez, dijo el martes 31 de enero de 2023 que Sabag Montiel, que fue quien intent disparar contra la vicepresidenta, pretenda impresionar a su novia ms que disparar realmente contra Fernndez. (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo)

