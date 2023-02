Congreso de Perú continúa debate para adelanto de elecciones

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes antigubernamentales usan cascos y mscaras antigs en Lima, Per, el martes 31 de enero de 2023. Per enfrenta una crisis poltica con prolongadas protestas que exigen la dimisin de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso. (Foto AP/Martn Meja)