Ecuador: el gobierno mide sus bases en consulta de seguridad

ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, asiste a la ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional en Ciudad de Mxico, el 24 de noviembre de 2022. Lasso medir en una consulta popular en seguridad el domingo 5 de febrero el respaldo social a su gobierno. (AP Foto/Marco Ugarte. Archivo)

(Marco Ugarte, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)