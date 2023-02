Marmota pronostica 6 semanas más de invierno

El directivo del Club de la Marmota A.J. Dereume sostienee a Punxsutawney Phil, la marmota meteoróloga , mientras el vicepresidente Dan McGinley lee el bando durante el festejo del 137mo Día de la Marmota en Gobbler's Knob, Punxsutawney, Pennsylvania, jueves 2 de febrero de 2023. La marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (AP Foto/Barry Reeger)

(Barry Reeger, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)