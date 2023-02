Prisión a salvadoreño que escondió colombiana en caso Pecci

ARCHIVO - Personas, sosteniendo una imagen del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, asisten a una convocatoria para pedir justicia por su asesinato, en Asuncin, Paraguay, el viernes 13 de mayo de 2022. Autoridades de El Salvador capturaron el 18 de enero de 2023 a una mujer colombiana a la que involucran en el crimen de Pecci mientras estaba de luna de miel con su esposa en el caribe colombiano. Un juez orden el mircoles 1 de febrero de 2023 mantener en prisin al salvadoreo que ayud a esconderse en el pas a la mujer vinculada al asesinato. (AP Foto/Jorge Saenz, Archivo)

