Colombia: Cárcel para estadounidense por crimen de joven DJ

February 3, 2023, 8:05 AM

Published: February 3, 2023, 8:05 AM

BOGOTÁ – Un juez decidió el jueves mantener en prisión al estadounidense John Nelson Poulos por su implicación en el homicidio de la joven Valentina Trespalacios, encontrada sin vida en un contenedor de basura, en un caso que ha causado conmoción en Colombia. Poulos, de 35 años y oriundo del estado de Wisconsin, sería trasladado a un centro carcelario en Bogotá. Con ayuda de un traductor, el sospechoso se declaró inocente de los delitos de feminicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas. Si es declarado culpable podría ser condenado a 50 años de prisión. Poulos fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá antes de que abordara un vuelo a Estambul. Las autoridades panameñas detuvieron al estadounidense y lo entregaron el 25 de enero a sus pares colombianas para que enfrente juicio. La Fiscalía señala a Poulos como presunto responsable del asesinato de Trespalacios, una DJ de 21 años con la que tenía una relación sentimental, como resultado —afirmó— de un “proceso celotípico, basado en una obsesión permanente”. El ente acusador aseguró que Poulos acosaba a la víctima y contrató un investigador privado para perseguirla. Según lo expuesto por la Fiscalía durante las audiencias, en la madrugada del 22 de enero Poulos habría golpeado a la joven, a la que oprimió el cuello hasta causarle la muerte. La necropsia señala que Trespalacios murió debido a “asfixia por estrangulamiento”. “Luego de matarla, dobló su cuerpo... y lo empacó (introdujo) en una maleta de viaje azul de su propiedad”, detalló la Fiscalía. Miguel Ángel del Río, abogado de la familia de la víctima, mostró videos de cámaras de seguridad en los que se ve a Poulos saliendo del apartamento en el que se hospedaba con la joven. Poulos transporta una maleta cubierta con una manta en un carrito de supermercado y finalmente la introduce con dificultad en el baúl de un carro rentado. Según del Río, sólo Poulos ingresó en el apartamento donde la víctima fue vista por última vez. La Fiscalía indicó que Poulos usó el mismo carrito para llevar el cadáver de Trespalacios hasta un contenedor de basura en la vía pública en Fontibón, cerca del aeropuerto internacional de Bogotá, en su intento de ocultar las pruebas para luego tomar un vuelo. La maleta, de la que sobresalía la cabeza de Trespalacios, fue encontrada por una persona de la calle. Las audiencias de Poulos tardaron varios días debido a que requirió de un traductor permanente y el sospechoso reclamó falta de garantías para defenderse ante la dificultad de contactar un abogado que hablara su idioma. El martes, un abogado defensor de Poulos renunció ante el juez alegando haber recibido amenazas por redes sociales. Luego fue designado un nuevo abogado público al estadounidense. Durante la audiencia del jueves, la defensa de Poulos pidió al juez que no lo enviara a la cárcel asegurando que “no es probable” que huya de Colombia para evitar el proceso, dado que su pasaporte fue decomisado por las autoridades y es su único documento de identidad válido a nivel internacional. También advirtió que debido a la visibilidad del caso en Colombia, la “vida e integridad del imputado está en riesgo”. El defensor agregó que Poulos tiene tres hijos menores y fue “honrado” por ser un “padre modelo”. Explicó que Pulos mantenía una “relación especial con la víctima” y había viajado a Bogotá no para asesinarla sino para “estar con alguien que amaba”.

