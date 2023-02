Cuba, México, Venezuela y Colombia ganan en Serie del Caribe

Published: February 3, 2023, 9:46 AM

CARACAS – México, Venezuela, Cuba y Colombia salieron victoriosos y dejaron en evidencia sus fortalezas en la Serie del Caribe, que se puso en marcha el jueves. El equipo mexicano derrotó a República Dominicana, Venezuela a Panamá, Cuba a Curazao y Colombia a Puerto Rico. El torneo, que cuenta con ocho equipos por primera vez, tiene como novedades la incorporación de Curazao como país invitado y marca el regreso de Cuba luego de estar ausente en las pasadas tres ediciones. El certamen concluye el 10 de febrero. CAÑEROS DE LOS MOCHIS 5, TIGRES DE LICEY 4 Los Tigres, que ostentan 23 títulos en la liga dominicana y la cifra máxima de 10 coronas en la serie caribeña, tomaron una ventaja de 3-0 en la segunda entrada por intermedio de una rola del antesalista Kelvin Gutiérrez al cuadro y un doble productor de dos anotaciones del receptor Webster Rivas. Los Cañeros descontaron una carrera con un imparable del jardinero estadounidense Justin Dean en el cuarto tramo. El jardinero Mel Rojas Jr., por su parte, colocó la pizarra 4-1 con un rodado al cuadro en el sexto inning. Reynaldo Rodríguez descontó con un cuadrangular en el séptimo y agregó una carrera más con un doble en el octavo. En esa decisiva entrada, Rodríguez y el campocorto Roberto Valenzuela anotaron por un batazo de dos bases del emergente Irving López. Ganó Rafael Cordova (1-0) y salvó Jake Sánchez (1). El derrotado fue Fernando Abad (0-1). LEONES DEL CARACAS 5, FEDERALES DE CHIRIQUÍ 2 Los anfitriones fabricaron una carrera con un sencillo del jardinero Hernán Pérez, en el primer inning. En la siguiente entrada, el receptor Erick Castillo y el jardinero Ariel Sandoval descargaron dos imparables seguidos contra el abridor venezolano David Ramos (1-0) y ambos anotaron debido a un error en el tiro a primera por parte del campocorto Orlando Arcia. En el cuarto tramo, los Leones sumaron dos anotaciones, luego de cuatro boletos consecutivos y una rola del designado Wilfredo Tovar tras una jugada fallida de doble matanza. Romero (0-1) cargo con el revés. El designado Ali Castillo con un sencillo y el jardinero José Rondón sumaron dos carreras con un sencillo y un elevado en el octavo y noveno, respectivamente. Salvó Anthony Vizcaya (1). VAQUEROS DE MONTERÍA 7, INDIOS DE MAYAGÜEZ 1 El equipo colombiano sumó su primera carrera con un doble del jardinero Gustavo Campero en la tercera entrada y añadió tres anotaciones con un vuelacerca del designado Jordan Díaz en la cuarta. El intermedista Francisco Acuña aumentó a 5-0 con un doble en la sexta. Acuña conectó cuatro hits y anotó tres carreras, una de ellas en el noveno inning luego de un error del guardabosques Roberto Enríquez. Dilson Herrera empujó la séptima con un boleto. El jardinero Daniel Ortiz produjo en tanto la única carrera de Puerto Rico con un elevado en el sexto capítulo. El abridor Eduar López se anotó el triunfo. Perdió su par Daryl Thompson (0-1). AGRICULTORES DE BAYAMO 3, WILDCATS DE CURAZAO 1 En el primer partido de la jornada, los Agricultores de Cuba necesitaron de un inning extra para doblegar a los Wildcats. El antesalista curazoleño Darren Seferina abrió la pizarra con una rola al cuadro, impulsora de una carrera en el quinto episodio. El campocorto Andrés de La Cruz colocó la pizarra 1-1 con un cuadrangular solitario en la octava entrada ante el relevista Shairon Martis (0-1), a la postre el lanzador derrotado luego de sustituir al abridor Cody Mincey, quien aisló cinco hits en siete episodios. La paridad se rompió el décimo inning como consecuencia de la regla que contempla comenzar la entrada con un corredor en segunda: el emergente Rafael Viñales anotó con un sencillo remolcador del designado Guillermo Avilés. La tercera carrera la impulsó el jardinero Yuniesky Larduet, quien negoció un boleto con las bases llenas. El triunfo fue para el relevista Andy Vargas (1-0). En la segunda fecha se miden Panamá-Colombia, República Dominicana-Cuba, Curazao-México y Puerto Rico- Venezuela.

