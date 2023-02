Perú: Congreso archiva plan de gobierno adelanto elecciones

Una persona camina en una Plaza de Armas semidesierta en el centro histrico de Cusco, Per, el mircoles 1 de febrero de 2023. Una comisin del Congreso de Per archiv el viernes 3 de febrero de 2023 una nueva propuesta del Gobierno de Dina Boluarte para adelantar las elecciones a octubre de este ao, en un intento de apaciguar las protestas que desde hace dos meses exigen la renuncia de la presidenta. (AP Foto/Rodrigo Abd)

