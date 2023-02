Suben temperaturas en el noreste de EEUU tras frío extremo

El faro Spring Point Ledge se destaca en medio de neblina proveniente del rtico, y al fondo pueden verse las emisiones de la termoelctrica Wyman arrastradas por los fuertes vientos, el sbado 4 de febrero de 2023, en South Portland, Maine. (AP Foto/Robert F. Bukaty)

(Robert F. Bukaty, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)