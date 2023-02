Florida City Elementary School en confinamiento tras tiroteo fatal reportado cerca

FLORIDA CITY, Fla. – Florida City Elementary School fue cerrada el martes después de que se reportó un tiroteo fatal cerca, confirmaron las autoridades.

According to Miami-Dade police, officers from the Florida City Police Department were notified about the shooting around 11:20 a.m.

La policía dijo que la escuela en 364 NW Seis Ave. fue cerrada como medida de precaución y la Oficina de Homicidios del Departamento de Policía de Miami-Dade tomará la iniciativa en la investigación, que es un procedimiento estándar durante una investigación de muerte.

No se dieron a conocer otros detalles de inmediato.