Ecuador: presidente expone a 5 jueces por liberar criminales

ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llega al Foro Econmico Mundial en Davos, Suiza, el mircoles 18 de enero de 2023. El presidente Lasso expuso el martes 7 de febrero de 2023 en un mensaje televisado el nombre de cinco jueces, a los que acus de liberar dolosamente a narcotraficantes, asesinos y violadores. (AP Foto/Markus Schreiber, Archivo)

