México: expresidente Calderón niega pactos con el narco

ARCHIVO - El expresidente mexicano Felipe Caldern, presidente de la Comisin Global sobre la Economa y el Clima, sigue la sala de conferencias antes de su pronunciamiento en la sede de las Naciones Unidas, el martes 16 de septiembre de 2014. Caldern neg el martes 7 de febrero de 2023 haber hecho un pacto con grupo criminal alguno durante su mandato como presidente, tras las declaraciones de un testigo en el juicio contra su ex secretario de seguridad Genaro Garca Luna, acusado de recibir millones de dlares en sobornos a cambio de proteger al Crtel de Sinaloa. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

(Richard Drew, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)