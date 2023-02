México descarta fricción con EEUU por defensa de Cuba

ARCHIVO - El presidente mexicano Andrs Manuel Lpez Obrador (izquierda) y su colega de Cuba, Miguel Daz-Canel, hablan despus de firmar acuerdos bilaterales en el Palacio de la Revolucin, el 8 de mayo de 2022, en La Habana, Cuba. (Yamil Lage/Foto compartida va AP, archivo) (Yamil Lage)

MEXICO CITY – México descartó el domingo que puedan surgir fricciones con Estados Unidos ante las exigencias que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador para que cese el embargo a Cuba, reclamo que se intensificó durante la visita que realizó el fin de semana al país el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Así lo expresó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, al asegurar que “México y Estados Unidos somos aliados, pero no tenemos intereses idénticos”. Ebrard dijo a la prensa, tras despedir a Díaz-Canel, que “no es un afán de molestar a Estados Unidos o entrar en fricción”, sino lo que se busca es que “dejemos atrás el pasado, levanten este tipo de bloqueos y tratemos de crear una convivencia fraterna de las Américas”. El secretario de Relaciones Exteriores de México planteó que Cuba puede ser “un factor en favor de que tengamos una estabilidad mejor en América Latina”, y citó la ayuda que dio La Habana para el reinicio del proceso de diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas en Colombia, cuyo segundo ciclo de conversaciones se inicia el lunes en Ciudad de México. Durante la visita que realizó el sábado Díaz-Canel al estado de Campeche, con costa en el Golfo de México, López Obrador realizó una vehemente defensa a favor de Cuba y dijo que como una señal de buena voluntad y de que se está en disposición de hermanar a todos los países de América “el gobierno de Estados Unidos debe lo más pronto posible levantar el bloqueo”, que se impuso desde 1962 cuando la Revolución Cubana viró hacia el socialismo. El gobernante mexicano anunció que encabezaría un movimiento más activo para que “nos unamos todos los países y se defienda la independencia y soberanía de Cuba. Nada de dar trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra de supuestos países terroristas”. En el encuentro bilateral, México solicitó a Cuba la ampliación del contingente de 610 médicos cubanos que comenzaron a llegar el país el año pasado para reforzar la atención en el sector salud que enfrenta fallas debido a la falta de especialistas, según las autoridades. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, planteó que México necesitaría 100 médicos cubanos adicionales para reforzar la atención en los hospitales. Por otra parte, López Obrador otorgó a Díaz-Canel la Orden Mexicana del Águila Azteca, que es la distinción más alta que se entrega a extranjeros, lo que desató las críticas de opositores. En los últimos cinco años, Díaz-Canel ha visitado México en cuatro oportunidades, mientras que el mandatario mexicano viajó en mayo del año pasado a La Habana, donde se concretó un acuerdo para el envío de varios cientos de médicos cubanos a México.

