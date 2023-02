Cierra pequeña aerolínea mexicana, en crisis desde 2020

ARCHIVO - Un turbojet de Aeromar es simblicamente bautizado en la inauguracin de una nueva terminal en el aeropuerto internacional que da servicio a Ciudad de Mxico, el jueves 15 de noviembre de 2007. Aeromar anunci el mircoles 15 de febrero de 2023 su cierre por no haber podido superar sus problemas financieros tras la pandemia. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

(Eduardo Verdugo, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)